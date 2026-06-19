Der KI-Boom spielt sich nicht nur bei Nvidia, Microsoft oder den großen Rechenzentrumsbetreibern ab. Ein entscheidender Teil der Wertschöpfung entsteht dort, wo kaum jemand hinsieht: bei den Unternehmen, die moderne Chips testen, prüfen und für den Einsatz freigeben. Genau hier sitzt Teradyne. Nach einer kurzen Verschnaufpause konnte die Aktie auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. • Teradyne liefert hochpräzise Testsysteme für Halbleiter, Smartphones, KI-Chips und weitere elektronische Bauteile.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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