Im Rahmen von Oulu2026 der Kulturhauptstadt Europas wurde in der nordfinnischen Region Oulu ein bedeutender zeitgenössischer Kunstpfad eröffnet, der sich mit den Themen Klima, Zeit und Natur befasst

Der dauerhafte Climate-Clock-Kunstpfad vereint Werke von sieben international renommierten Künstlerinnen und Künstlern, die eigens für Standorte in Wäldern, an Flüssen und Küsten sowie in städtischen Räumen und an kulturhistorisch wichtigen Orten geschaffen wurden. Mittels Skulpturen, Keramik, Naturmaterialien sowie Klang- und kinetischen Installationen setzen sich die Werke mit dem Klimawandel und unterschiedlichen Wahrnehmungen von Zeit auseinander.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260617405988/de/

Antti Laitinen You Are Here (2026), Maija Laitinen/Oulu2026

Climate Clock findet bereits internationale Beachtung und ermöglicht ein neuartiges Kunsterlebnis im öffentlichen Raum, das Kunst, Wissenschaft und die nordische Naturlandschaft der gesamten Region vereint.

Der Kunstpfad wurde am 13. Juni 2026 an sechs Standorten für die Öffentlichkeit freigegeben: Yli-Ii, Stadtzentrum von Oulu, Ylikiiminki, Oulunsalo, Kiiminki und Kello. Die Eröffnungsevents führten Künstlerinnen und Künstler, lokale Gemeinschaften sowie Besucherinnen und Besucher zusammen und machten die Werke in der gesamten Region erlebbar.

Kuratiert von Alice Sharp (Invisible Dust, Großbritannien) und produziert von Claudia Woolgar (Niederlande) präsentiert der Kunstpfad neue Werke von Ranti Bam, Rana Begum, Takahiro Iwasaki, Gabriel Kuri, Antti Laitinen, SUPERFLEX sowie Tellervo Kalleinen und Oliver Kochta-Kalleinen

Die Kunstwerke:

Ranti Bam: Ilé-Ìlá (Kierikki, Yli-Ii)

(Kierikki, Yli-Ii) Rana Begum: No.1575 Stone (Kauppurienaukio, Stadtzentrum von Oulu)

(Kauppurienaukio, Stadtzentrum von Oulu) Takahiro Iwasaki: Architectural Snowflakes: Letters from Heaven (Strand von Kirkkosuvanto, Ylikiiminki)

(Strand von Kirkkosuvanto, Ylikiiminki) Gabriel Kuri: Risk Assessing Risk Assessment (Umgebung des Freilichtmuseums Oulunsalo)

(Umgebung des Freilichtmuseums Oulunsalo) Antti Laitinen: You Are Here (Koiteli, Kiiminki)

(Koiteli, Kiiminki) SUPERFLEX: Super Kello (Fischereihafen Kiviniemi, Kello)

(Fischereihafen Kiviniemi, Kello) Tellervo Kalleinen und Oliver Kochta-Kalleinen: The Most Valuable Clock in the World (Kierikki bis 17. Juni; Kulturzentrum Valve, Stadtzentrum von Oulu, 23. Juni bis 19. Juli)

Die Künstlerinnen und Künstler arbeiteten mit Klimaforschenden, Archäologinnen und Archäologen, einem Schneehydrologen, einer Glaziologin sowie einer Flechtenbiologin zusammen und brachten wissenschaftliche Perspektiven mit künstlerischer Praxis und der nordischen Umwelt in einen Dialog.

"Climate Clock lädt uns dazu ein, über die Perspektiven einer hochkarätigen Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern unsere Verbindung zur natürlichen Welt wiederherzustellen. Die Kunstwerke eröffnen neue Zugänge zu unserer Beziehung zur Natur und regen dazu an, innezuhalten und die Rhythmen und Veränderungen unserer Umgebung bewusst wahrzunehmen", so Ulla Viskari-Perttu, Executive Producer von Oulu2026.

Die Werke bilden eine Route durch die gesamte Region, die mit dem Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad erkundet werden kann. Besucherinnen und Besucher werden dazu ermuntert, den Kunstpfad mit regionalen Angeboten, Landschaften und kulturellen Angeboten zu verbinden.

Die Kunstwerke bleiben auch nach Oulu2026 erhalten und werden Teil der Sammlung des Kunstmuseums Oulu.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.climateclock.fi.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260617405988/de/

Contacts:

Annu Höttönen, Head of Marketing and Communications, Oulu2026, annu.hottonen@oulu2026.eu.