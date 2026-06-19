Die Sandisk-Aktie hat gestern rund +11,5% zugelegt und dabei erneut ein neues Allzeithoch markiert. Damit setzt der Halbleiterwert seine außergewöhnliche Rallye eindrucksvoll fort und gewinnt weiter an Dynamik. Die anhaltende Stärke im Technologie- und Chipsektor sorgt weiterhin für kräftigen Rückenwind, während sich das Chartbild von Rekord zu Rekord bewegt. Gleichzeitig stellt sich zunehmend die Frage, wie lange die aktuelle Aufwärtsbewegung noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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