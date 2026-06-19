The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2026
ISIN Name
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9918
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9919
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9923
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9905
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9906
XS2194283XXX INFINEON TECH. MTN 20/26
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9470
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9103
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9680
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9117
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9890
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9411
DE000LB13XXX LBBW STUFENZINS 20/26
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9114
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9682
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9408
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9684
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9396
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9123
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9121
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9120
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9118
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9469
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9434
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9461
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9124
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9447
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9053
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9036
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9003
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9051
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9004
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9010
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9055
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9054
DE000DG6CXXX DZ BANK BANKEN CLN E.9017
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9052
XS2009891XXX VATTENFALL 19/26 MTN
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9056
XS1080163XXX SODEXO S.A. 14/26
DE000DG6CXXX DZ BANK BANKEN CLN E.9064
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9067
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9698
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9071
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9725
DE000NLB2XXX NORDLB IS.S.1694
DE000DG6CXXX DZ BANK BANKEN CLN E.9066
DE000DK0HXXX DEKA FESTZINS ANL 16/26
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9072
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9709
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2026
ISIN Name
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9918
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9919
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9923
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9905
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9906
XS2194283XXX INFINEON TECH. MTN 20/26
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9470
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9103
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9680
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9117
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9890
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9411
DE000LB13XXX LBBW STUFENZINS 20/26
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9114
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9682
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9408
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9684
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9396
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9123
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9121
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9120
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9118
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9469
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9434
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9461
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9124
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9447
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9053
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9036
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9003
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9051
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9004
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9010
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9055
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9054
DE000DG6CXXX DZ BANK BANKEN CLN E.9017
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9052
XS2009891XXX VATTENFALL 19/26 MTN
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9056
XS1080163XXX SODEXO S.A. 14/26
DE000DG6CXXX DZ BANK BANKEN CLN E.9064
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9067
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9698
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9071
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9725
DE000NLB2XXX NORDLB IS.S.1694
DE000DG6CXXX DZ BANK BANKEN CLN E.9066
DE000DK0HXXX DEKA FESTZINS ANL 16/26
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9072
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9709
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