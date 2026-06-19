Der Wasserstoff Nordamerika Index hat in dieser Woche ein neues Jahreshoch und damit auch den höchsten Stand seit Februar 2021 markiert. Der Hauptgrund hierfür ist ganz klar die anhaltend starke Performance des Index-Schwergewichts Bloom Energy. Die Aktie hat ihre Rally fortsetzen und ebenfalls weitere Höchststände markieren können. Kurzzusammenfassung:• Der Wasserstoff Nordamerika Index ist auf den höchsten Stand seit Februar 2021 geklettert• Hauptgrund hierfür ist die Rekordjagd von Bloom Energy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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