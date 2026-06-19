Auf den ersten Blick wirkt der heutige Schufa-Prozess wie ein Streit über die Vergangenheit. Tatsächlich könnte das Verfahren aber festlegen, wie transparent KI- und Scoring-Systeme künftig gegenüber Verbraucher sein müssen. Zahlreiche Gerichtsurteile in den vergangenen Jahren haben sich bereits mit dem System der Schufa beschäftigt - zu ganz unterschiedlichen Sachverhalten und mit recht unterschiedlichem Ausgang für die größte deutsche Auskunftei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n