Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 19
[19.06.26]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE00BN4GXXXX
|5,084,684.00
|EUR
|680,000.0000
|50,609,396.82
|9.9533
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE00BN4GXXXX
|45,280.00
|SEK
|0
|4,514,704.40
|99.7064
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE00BMQ5YXXX
|473,600.00
|EUR
|0
|53,935,727.15
|113.8846
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE0007W7MXXX
|973,257.00
|EUR
|0
|9,851,872.43
|10.1226
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE0008C3GXXX
|19,934.00
|GBP
|0
|200,203.45
|10.0433
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000L1I4XXX
|290,492.00
|USD
|0.00
|3,376,004.71
|11.6217
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000LJG9XXX
|48,302.00
|GBP
|0
|487,922.32
|10.1015
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000JL9SXXX
|132,971.00
|USD
|0
|1,625,765.53
|12.2265
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000BQ3SXXX
|3,719,099.00
|SEK
|0
|426,099,980.26
|114.5708
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000LSFKXXX
|666,306.00
|GBP
|0
|6,918,628.01
|10.384
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000LH4DXXX
|161,317.00
|EUR
|0
|1,844,879.62
|11.4364
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000WXLHXXX
|1,013,673.00
|EUR
|0
|11,005,742.66
|10.8573
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000P7C7XXX
|73,581.00
|GBP
|0
|831,088.05
|11.2949
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000CV0WXXX
|7,500,000.00
|JPY
|0
|1,179,036,286.04
|157.2048
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE0002A3VXXX
|3,090,128.00
|EUR
|0
|43,645,376.24
|14.1241
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000YMBLXXX
|3,110,246.00
|USD
|0
|32,918,178.93
|10.5838
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000RH1ZXXX
|38,427.00
|USD
|0
|398,486.71
|10.37
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE0008B0OXXX
|32,925.00
|GBP
|0
|328,494.50
|9.9771
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000CCQKXXX
|3,701,640.00
|EUR
|0
|37,893,386.29
|10.2369
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000I8CRXXX
|5,005.00
|EUR
|0
|50,082.59
|10.0065
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE0002P9KXXX
|5,000.00
|GBP
|0
|50,244.81
|10.049
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE0009ZTLXXX
|410,000.00
|USD
|0
|5,081,660.19
|12.3943
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000Y3FZXXX
|521,000.00
|USD
|0
|5,827,454.85
|11.1851
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000J8RGXXX
|134,282.00
|USD
|0
|1,370,766.48
|10.2081
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.06.26
|IE000P9STXXX
|1,947,662.00
|MXN
|0
|2,016,014,728.26
|1035.0948
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