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PR Newswire
19.06.2026 09:00 Uhr
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Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 19

[19.06.26]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE00BN4GXXXX 5,084,684.00 EUR 680,000.0000 50,609,396.82 9.9533
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE00BN4GXXXX 45,280.00 SEK 0 4,514,704.40 99.7064
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE00BMQ5YXXX 473,600.00 EUR 0 53,935,727.15 113.8846
Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE0007W7MXXX 973,257.00 EUR 0 9,851,872.43 10.1226
Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE0008C3GXXX 19,934.00 GBP 0 200,203.45 10.0433
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000L1I4XXX 290,492.00 USD 0.00 3,376,004.71 11.6217
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000LJG9XXX 48,302.00 GBP 0 487,922.32 10.1015
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000JL9SXXX 132,971.00 USD 0 1,625,765.53 12.2265
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000BQ3SXXX 3,719,099.00 SEK 0 426,099,980.26 114.5708
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000LSFKXXX 666,306.00 GBP 0 6,918,628.01 10.384
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000LH4DXXX 161,317.00 EUR 0 1,844,879.62 11.4364
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000WXLHXXX 1,013,673.00 EUR 0 11,005,742.66 10.8573
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000P7C7XXX 73,581.00 GBP 0 831,088.05 11.2949
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000CV0WXXX 7,500,000.00 JPY 0 1,179,036,286.04 157.2048
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE0002A3VXXX 3,090,128.00 EUR 0 43,645,376.24 14.1241
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000YMBLXXX 3,110,246.00 USD 0 32,918,178.93 10.5838
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000RH1ZXXX 38,427.00 USD 0 398,486.71 10.37
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE0008B0OXXX 32,925.00 GBP 0 328,494.50 9.9771
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000CCQKXXX 3,701,640.00 EUR 0 37,893,386.29 10.2369
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000I8CRXXX 5,005.00 EUR 0 50,082.59 10.0065
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE0002P9KXXX 5,000.00 GBP 0 50,244.81 10.049
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE0009ZTLXXX 410,000.00 USD 0 5,081,660.19 12.3943
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000Y3FZXXX 521,000.00 USD 0 5,827,454.85 11.1851
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000J8RGXXX 134,282.00 USD 0 1,370,766.48 10.2081
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.06.26 IE000P9STXXX 1,947,662.00 MXN 0 2,016,014,728.26 1035.0948
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

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