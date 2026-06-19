Die Blooming Future wurde für den Langstreckentransport wesentlicher Rohstoffe entwickelt und unterstützt das Engagement von Braskem für einen sichereren, effizienteren und emissionsärmeren Transport.

Braskem (B3: BRKM3, BRKM5 und BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK), der größte Polyolefin-Hersteller in Nord- und Südamerika und Weltmarktführer in der Produktion von Biopolymeren in industriellem Maßstab, gab heute bekannt, dass Braskem Trading Shipping (BT&S) die Jungfernfahrt der Blooming Future gestartet hat, einem LR1-Tanker der nächsten Generation für Chemikalien und Produktöl, der für den Transport wesentlicher Rohstoffe mit höherer Effizienz und geringerem CO2-Fußabdruck entwickelt wurde. Das Schiff wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am 8. Mai in China offiziell getauft.

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Braskems Blooming Future

"Die Blooming Future wird zur Unterstützung unserer industriellen Produktion Naphtha transportieren und mit optimierter Geschwindigkeit fahren, um den Treibstoffverbrauch und die Emissionen zu senken. Das Schiff ist so breit wie ein sechsspuriger Highway und kann Fracht laden, die etwa dem Volumen von 35 olympischen Schwimmbecken entspricht. Es wurde entwickelt, um den höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, und stellt unter Beweis, wie sich Betriebseffizienz und CO2-armer Seeverkehr miteinander vereinbaren lassen", so Hardi Schuck, Director von Braskem Trading Shipping.

Die Blooming Future wurde als speziell für den Transport von Chemikalien und Ölprodukten entwickelter Tanker (IMO-Typ 3) gebaut und ist mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet, darunter biokraftstofftaugliche Motoren und energieeffiziente Systeme, die zu geringeren Emissionen und einer verbesserten Leistung beitragen. Das neue Schiff soll im Vergleich zu den derzeit bei Braskem im Einsatz befindlichen Schiffen durchschnittlich etwa 30 weniger CO2 ausstoßen, was zu einer geschätzten Reduzierung der CO2-Emissionen um rund 6.500 Tonnen pro Jahr führen dürfte.

Das Schiff ist Teil eines umfassenderen Programms zum Flottenausbau, in dessen Rahmen Braskem Trading Shipping bis Anfang 2027 voraussichtlich insgesamt vier LR1-Tanker betreiben wird und damit sein Engagement für Zuverlässigkeit, Sicherheit und einen nachhaltigen Schiffsbetrieb untermauert.

ÜBER BRASKEM

Braskem hat die globale Vision einer Zukunft, in der der Mensch und die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen, und möchte daher einen Beitrag zur Wertschöpfungskette leisten, um die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Die knapp 8.000 Mitarbeiter des Petrochemieunternehmens arbeiten jeden Tag daran, das Leben der Menschen durch nachhaltige Lösungen im Bereich Chemie und Kunststoffe zu verbessern. Braskem hat eine innovative DNA und bietet ein umfassendes Portfolio an Kunststoffgranulaten und chemischen Produkten für verschiedene Branchen, darunter Lebensmittelverpackungen, Bauwesen, Fertigung, Automotive, Agrarwirtschaft, Gesundheitswesen und Hygiene. Das Unternehmen unterhält 40 Industrieanlagen in Brasilien, den Vereinigten Staaten, Mexiko und Deutschland und exportiert seine Produkte an Kunden in mehr als 70 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.braskem.com.

ÜBER BRASKEM TRADING SHIPPING

Braskem Trading Shipping (BT&S) ist die globale Handels-, Transport- und Lieferkettenorganisation von Braskem, die für die Beschaffung, den Transport und die Kommerzialisierung von Rohstoffen, Chemikalien, Kraftstoffen und Spezialprodukten zuständig ist. BT&S unterstützt Aktivitäten in Brasilien, Mexiko und Deutschland durch internationalen Handel, maritime Logistik und strategische Lieferantenpartnerschaften und betreut Kunden in ganz Europa, Nordamerika, Asien und der Karibik.

Das Unternehmen engagiert sich zudem stark für Initiativen im Bereich des nachhaltigen Seeverkehrs, unter anderem durch Investitionen in den emissionsarmen Schiffsbetrieb sowie durch das Programm "Seas of the Future", bei dem die Verbesserung der Logistikeffizienz, die Senkung der Frachtkosten und die Reduzierung der CO2-Emissionen im gesamten globalen Seeverkehr im Mittelpunkt stehen.

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