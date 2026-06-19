© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA ImagesDie Aktie von QuantumScape ist am Donnerstag zweistellig nach oben geschossen. Auslöser war eine Vereinbarung mit dem Autoriesen Honda. Die Papiere des Festkörper-Batterieentwicklers gingen mit einem Plus von mehr als 16 Prozent aus dem Handel. Ein Ausrufezeichen für die Aktie, auch wenn Anleger in den vergangenen 12 Monaten bereits eine wilde Kursachterbahn hinter sich haben. Vom 12-Monatshoch im Oktober sind die Papiere um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Im Zentrum der neuen Kooperation mit Honda steht die Weiterentwicklung von QuantumScapes Festkörper-Lithium-Metall-Technologie. Anders als klassische Lithium-Ionen-Akkus kommen solche Batterien ohne flüssigen Elektrolyten aus. Das …
Enthaltene Werte: JP3854600008,US74767V1098Den vollständigen Artikel lesen
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