Berlin (ots) -Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Luigi Pantisano, hat am Freitag im rbb24 Inforadio bekräftigt, dass in seiner Partei kein Platz für Antisemitismus ist.Es sei richtig, dass in seiner Partei über den Krieg in Gaza diskutiert werde: "Für viele junge Menschen ist das ein riesiger Politisierungsmoment gewesen, sie sind groß geworden mit den Bildern des Leids und des Sterbens." Allerdings gebe es für Die Linke klare Linien: "Bei uns darf Antisemitismus keinen Platz haben. Wir stehen ganz klar an der Seite der Jüdinnen und Juden und der Palästinenserinnen und Palästinenser, die jeweils es verdient haben, einen Ort zu haben, der sicher ist und sie schützt."Luigi Pantisano will sich beim Parteitag der Linken vom 19. Juni bis 21. Juni um das Amt des Co-Vorsitzenden der Partei bewerben.Der Link zum Interview: https://ots.de/hbHn5TPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6297592