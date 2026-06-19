Frankfurt am Main (ots) -Das deutsche Technologie-Startup Revolta aus Frankfurt am Main präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 erstmals einen natriumbasierten Hochvolt-Heimspeicher für Photovoltaikanlagen. Die neu entwickelte Speicherlösung kombiniert die Vorteile der Natrium-Ionen-Technologie mit einer innovativen Hochvolt-Architektur und adressiert damit zentrale Anforderungen privater Haushalte: hohe Sicherheit, eine flexible Systemarchitektur und eine besonders kompakte Bauweise.Während sich Natrium-Ionen-Batterien in den vergangenen Jahren vor allem aufgrund ihrer hohen thermischen Stabilität als vielversprechende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien etabliert haben, werden die meisten Heimspeichersysteme bislang weiterhin auf Lithiumbasis angeboten. Revolta bringt nun erstmals eine natriumbasierte Hochvolt-Batterie speziell für den Einsatz im privaten PV-Heimspeicher auf den Markt."Mit unserer Technologie wollen wir Heimspeicher sicherer, effizienter und zugleich einfacher machen", erklärt Julian Mattheis, CEO der Revolta AG. "Natrium-Ionen-Zellen bieten von Natur aus eine hohe thermische Stabilität und damit ein deutlich reduziertes Risiko einer Überhitzung. Gleichzeitig ermöglicht unsere Systemarchitektur eine kompakte und leistungsstarke Speicherlösung für moderne Haushalte."Natrium statt Lithium: Mehr Sicherheit für ZuhauseEin wesentlicher Vorteil der Natrium-Ionen-Technologie liegt in ihrer hohen thermischen Stabilität. Im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien weisen Natriumzellen ein deutlich geringeres Risiko einer thermischen Überhitzung auf. Dies erhöht die Sicherheit im Wohnbereich und macht die Technologie besonders attraktiv für den Einsatz in privaten Heimspeichersystemen. Darüber hinaus ist Natrium eines der häufigsten Elemente in der Erdkruste und kann umweltfreundlich und kostengünstig zum Beispiel aus Meersalz gewonnen werden.Innovative Spannungsmultiplikator-Technologie reduziert KomplexitätKern der neuen Speicherarchitektur ist eine von Revolta entwickelte Spannungsmultiplikator-Technologie. Mithilfe eines speziell entwickelten Hochfrequenztransformators erreicht das System eine Spannungssteigerung um das Fünfzigfache - bei gleichzeitig äußerst geringen Umwandlungsverlusten.Dadurch besteht eine hocheffiziente 2,2-kWh-Batterieeinheit aus lediglich drei großformatigen Batteriezellen. Zum Vergleich: Konventionelle Heimspeicher verwenden häufig Dutzende oder sogar Hunderte einzelner Zellen. "Unsere spezielle Multiplikator-Topologie reduziert die Systemkomplexität sowie den Elektronikaufwand erheblich und ermöglicht dadurch eine besonders kompakte und leichte Bauweise", so Henk Oldenkamp, CTO von Revolta.Nach Angaben des Unternehmens zählt die neue Natriumbatterie damit zu den kleinsten und leichtesten Hochvolt-Heimspeichersystemen ihrer Leistungsklasse.Modular konfigurierbar von 2,2 bis 22 kWhMit einer Nennspannung von 450 V bietet die Revolta Natriumbatterie eine vollständig modulare Architektur, die flexible Systemkonfigurationen ermöglicht - von einem einzelnen Batteriemodul (2,2 kWh) bis hin zu zehn Modulen (22 kWh).Durch die Integration der Steuereinheit in das Basis-Batteriemodul wächst das System linear mit der Anzahl der installierten Module. Die flexible Anordnung der Module ermöglicht zudem eine optimale Anpassung an unterschiedliche räumliche Gegebenheiten in privaten Haushalten.Premiere auf der Intersolar Europe 2026Die offizielle Vorstellung des natriumbasierten Hochvolt-Heimspeichers erfolgt auf der Intersolar Europe 2026, die vom 23. bis 25. Juni 2026 in München stattfindet. Fachbesucher können das System am Stand von Revolta (C4.270H) erstmals live erleben und sich über die neue Speichertechnologie informieren.Über RevoltaDie Revolta AG ist ein deutsches Technologie-Startup mit Sitz in Frankfurt am Main, das innovative Batteriesysteme und Leistungselektronik für die Energiewende entwickelt. Das Unternehmen fokussiert sich auf sichere, effiziente und skalierbare Speicherlösungen für private Anwendungen und setzt dabei auf die Natrium-Ionen-Technologie sowie proprietäre Hochvolt-Architekturen.Pressekontakt:Florina Thalerf.thaler@revolta.tech+49 151 2325 9758Original-Content von: Revolta AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182833/6297584