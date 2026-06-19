DAX Prognose für Freitag, 19.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.911 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Zwar konnte sich der DAX bereits vorbörslich deutlich aufwärtsschieben, gab diese Gewinne aber mit Aufnahme des Xetra Handels wieder ab. Erst am späten Vormittag gelangen die Stabilisierung und die nachfolgende Erholung. Am Nachmittag stellte sich im Handel noch ein kleiner Rücksetzer ein, der jedoch zeitnah zurückgekauft worden ist. Den Bullen gelang es erneut einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich setzte die Erholung sich weiter fort, es ging im Zuge dessen bis an und über die 25.100 Punkte-Marke. Der DAX ging bei 25.085 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX bleibt über 25.000 Punkten, entscheidender Widerstand bei 25.050 Punkten: Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern und weiteres Potenzial bis 25.250 Punkte und darüber eröffnen.

Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern und weiteres Potenzial bis 25.250 Punkte und darüber eröffnen. Unterstützungszone zwischen 24.950 und 24.700 Punkten im Fokus: Solange diese Zone verteidigt wird, bleibt die übergeordnete Aufwärtsstruktur intakt. Ein Bruch könnte hingegen eine Ausweitung der Korrektur nach sich ziehen.

Solange diese Zone verteidigt wird, bleibt die übergeordnete Aufwärtsstruktur intakt. Ein Bruch könnte hingegen eine Ausweitung der Korrektur nach sich ziehen. Leicht positives Chance-Risiko-Verhältnis: Die aktuelle DAX Prognose favorisiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario. Die vorsichtige Anlegerstimmung (Fear-and-Greed-Index bei 38) spricht jedoch weiterhin für erhöhte Schwankungen.

Der DAX startete gestern bei 24.911 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte sich nach anfänglichen Schwankungen erneut behaupten. Zwar wurden die vorbörslichen Gewinne zunächst mit Beginn des Xetra-Handels abgegeben, doch bereits am späten Vormittag gelang die Stabilisierung. Im weiteren Tagesverlauf setzte eine deutliche Erholung ein, die den deutschen Leitindex zeitweise über die psychologisch wichtige Marke von 25.100 Punkten führte.

Zum Handelsschluss notierte der DAX bei 25.085 Punkten und beendete den Tag damit erneut im Plus. Die positive Entwicklung unterstreicht die weiterhin robuste Verfassung des Marktes, auch wenn wichtige Widerstandsbereiche bislang nicht nachhaltig überwunden werden konnten.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Unter den DAX-Werten gehörten gestern insbesondere Technologiewerte und Industriewerte zu den Gewinnern:

Infineon: +7,83%

Siemens Energy: +6,35%

MTU Aero Engines: +3,80%

Auf der Verliererseite standen hingegen zyklische Autowerte:

Mercedes-Benz Group: -4,68%

BMW: -3,40%

SAP: -2,96%

Insgesamt schlossen 24 DAX-Aktien im Plus, während 16 Werte Verluste verzeichneten....

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