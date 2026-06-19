BÖRSE AKTUELL: Asien gibt nach - Skepsis gegenüber Friedensbemühungen macht sich breit. Tokio kündigt Yen-Intervention an (19.06.2026)

Die wichtigsten Markt News zum Wochenausklang: Nach der starken Rallye vom Vortag geraten die globalen Aktienmärkte wieder unter Druck. Geopolitische Unsicherheiten rund um die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran belasten die Stimmung, während Anleger bei Aktien, Währungen und Rohstoffen zunehmend vorsichtiger agieren. Hier sind die wichtigsten Entwicklungen der Börse aktuell.

Börse Aktuell: US-Aktien geben Gewinne wieder ab

Die US-Futures notieren vorbörslich deutlich schwächer. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Entspannung im Nahen Osten schwindet, nachdem Teheran laut iranischen Medien zunächst die Umsetzung des jüngsten Memorandums of Understanding überprüfen möchte, bevor weitere Gespräche stattfinden.

Besonders schwach präsentieren sich Technologiewerte:

Nasdaq-Futures: -1,0%

S&P 500-Futures: -0,7%

Dow Jones-Futures: -0,45%

Russell 2000-Futures: -0,9%

Auch in Europa bleibt die Risikobereitschaft begrenzt. Die Futures auf den Euro Stoxx 50 bewegen sich nahezu unverändert.

Markt News aus Asien: Gewinnmitnahmen nach Rekordständen

Die asiatischen Aktienmärkte konnten ihre anfänglichen Gewinne nicht halten. Nach den starken Vorgaben der Wall Street erreichten mehrere Indizes zunächst neue Höchststände, bevor umfangreiche Gewinnmitnahmen einsetzten.

KOSPI dreht nach Rekordhoch ins Minus

Der südkoreanische KOSPI markierte zwischenzeitlich ein Rekordhoch bei 9.385 Punkten, schloss jedoch 0,6% schwächer.

Zu den größten Verlierern gehörten:

Samsung Electronics: -2,0%

Hyundai Motor: -1,0%

SK Hynix konnte einen Großteil seiner frühen Gewinne ebenfalls nicht verteidigen.

Nikkei und ASX 200 unter Druck

Der japanische Nikkei 225 reduzierte seine Gewinne deutlich. Die Futures notieren aktuell rund 1,3% im Minus. In Australien belasteten negative Nachrichten vom Bergbaukonzern BHP den Markt. Die Futures auf den ASX 200 verlieren 0,5%....

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