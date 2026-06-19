Linz (www.anleihencheck.de) - Die Zinsentscheidung in Tschechien fiel deutlich aus: Nahezu alle stimmberechtigten Mitglieder sprachen sich für eine Anhebung von 3,50% auf 3,75% aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ausschlaggebend seien genau die Argumente, die Notenbankchef Aleš Michl kürzlich in einem Interview genannt habe: die Teuerung bei Dienstleistungen, steigende Immobilienpreise und das Lohnwachstum. Die CNB verfolge weiterhin die Strategie, einen positiven Realzins zu halten. Dadurch gewinne die Krone (CZK) an Attraktivität. Eine starke Krone wirke inflationsdämpfend, insbesondere bei hoher Abhängigkeit von Energieimporten. Die Reaktion am Devisenmarkt sei verhalten ausgefallen. Aufgrund des attraktiven Zinsniveaus rechne Oberbank mit einer anhaltenden Stärke der Krone. Einen Kurs von bis zu 24,10 halte man für realistisch. (19.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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