Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wachstumsprognosen für Polen liegen im Mittel bei 3,4% für 2026 und 3,0% für 2027, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Infolge geopolitischer Unruhen und gestiegener Rohstoffpreise habe die Inflation zuletzt leicht zugelegt und betrage aktuell 3,1%. Der Leitzins stehe bei 3,75 %. In den vergangenen Wochen hätten vereinzelt Stimmen für eine Anhebung bei der nächsten Sitzung am 8. Juli plädiert; realistischer erscheine jedoch, dass die Zentralbank den Satz unverändert lasse. Aus geldpolitischer Sicht sei eine abwartende Haltung sinnvoll: Ziel sei grundsätzlich ein positiver Realzins - also der Abstand zwischen Leitzins und Inflation. Dieser könne den Polnischen Zloty (PLN) stützen; das wiederum verbillige Rohstoffimporte und wirke dämpfend auf die Teuerung. Sei der jüngste Preisdruck vor allem geopolitisch und von hohen Rohstoffpreisen getrieben gewesen, könnte eine Entspannung - etwa durch Fortschritte in den Beziehungen zwischen Iran, Israel und den USA - ebenfalls inflationsmindernd wirken. Sollten die künftigen Preisdaten diese Annahme bestätigen, werde der Leitzins in Polen wohl unverändert bleiben. Auf Sicht der nächsten Wochen rechne Oberbank mit einer stabilen Entwicklung des EUR/PLN im Bereich von 4,2250 bis 4,2600. (19.06.2026/alc/a/a) ...

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