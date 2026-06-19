Zurückhaltender Wochenausklang: Märkte mit leichten Abschlägen

Der DAX startet leicht im Minus und notiert unter der Marke von 25.000 Punkten. Auch der EuroStoxx 50 zeigt eine schwächere Tendenz zum Handelsauftakt. Die US-Indizes werden vorbörslich ebenfalls tiefer erwartet, mit moderaten Abschlägen bei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit spürbaren Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Der heutige Handel steht im Zeichen des großen Verfallstags an den Terminbörsen, der erfahrungsgemäß zu erhöhter technischer Volatilität führt. Gleichzeitig rücken neue Preisdaten in den Fokus; steigende Erzeugerpreise liefern frische Hinweise auf die Inflationsdynamik. Ergänzt wird dies durch internationale Konjunkturdaten, darunter Handels- und Produktionskennzahlen, die kurzfristig als Taktgeber für Marktbewegungen fungieren.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Infineon zeigt sich vorbörslich schwächer. Belastend wirken zunehmende Gewinnmitnahmen im Chipsektor nach der jüngsten Rally sowie geopolitisch motivierte Diskussionen über mögliche Technologierisiken im Zusammenhang mit China, die zusätzliche Unsicherheit in der Branche erzeugen.
Auch Aixtron, Suss Microtec und PVA Tepla stehen unter Druck. Hintergrund sind Berichte über US-Bedenken gegenüber dem niederländischen Branchenriesen ASML, wonach China Zugang zu fortschrittlicher Chiptechnologie erhalten könnte, was regulatorische Risiken für die gesamte Lieferkette in den Vordergrund rückt.
Hornbach Holding notiert nach Vorlage aktueller Geschäftszahlen ebenfalls leichter. Die Zahlen liefern keine positiven Impulse, sodass Investoren zurückhaltend reagieren und die Aktie entsprechend unter Druck gerät.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN9K3X
|4,68
|24593,4227 Punkte
|53,55
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN65UC
|28,11
|22237,095783 Punkte
|8,93
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2Y9N
|11,54
|26176,589363 Punkte
|21,4
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2DFJ
|4,47
|60,069837 USD
|14,36
|Open End
|DAX
|Bull
|HD7PDF
|61,50
|18952,375346 Punkte
|4,08
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.06.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Airbus Group SE
|Call
|UN2AWE
|0,24
|260,00 EUR
|10,09
|16.12.2026
|DAX
|Call
|UG7GJC
|4,63
|26000,00 Punkte
|20,13
|18.09.2026
|DAX
|Put
|UG7GM8
|2,45
|22900,00 Punkte
|16,98
|18.09.2026
|Nasdaq-100
|Put
|UN7ZXZ
|3,12
|28900,00 Punkte
|20,17
|17.07.2026
|Micron Technology, Inc.
|Call
|UN87G7
|35,37
|1200,00 USD
|1,91
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.06.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100
|Short
|UN7CL9
|3,76
|35474,512289 Punkte
|6
|Open End
|Deutsche Telekom
|Long
|UN74FC
|5,25
|22,429167 EUR
|6
|Open End
|SAP SE
|Long
|HC15ZC
|6,56
|89,92633 EUR
|3
|Open End
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UN0448
|2,60
|32,27963 USD
|5
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|UN9A0J
|6,01
|68,354367 EUR
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.06.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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