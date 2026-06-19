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Dow Jones News
19.06.2026 10:09 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Ruhiger Start - Kaum News und US-Feiertag

DJ MÄRKTE EUROPA/Ruhiger Start - Kaum News und US-Feiertag

DOW JONES--Mit kleinen Kursgewinnen starten Europas Börsen in den letzten Handelstag der Woche. Die wichtigsten Themen der Woche wie die US-Notenbank seien abgearbeitet, so Händler. Nun rücke der Große Verfalltag an den internationalen Terminmärkten in den Fokus. Am Mittag verfallen die Optionen und Futures auf die Aktien-Indizes, am Abend die Optionen auf Einzelaktien. Dies kann teilweise für erratische Kursbewegungen sorgen. In den USA ist Feiertag, daher dürfte das Geschäft am Nachmittag ausdünnen. Der DAX legt um 0,3 Prozent auf 25.097 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 zeigt sich behauptet bei 6.324 Zählern.

Für kleinere Irritationen sorgt die Verschiebung des Flugs von US-Vize Vance in die Schweiz. Dort sollte er zum Verhandlungsstart mit dem Iran eintreffen. Bisher werden nur technische Gründe dafür angeführt. Mehrere Medien berichten jedoch unter Berufung auf das Schweizer Außenministerium, die für Freitag geplanten Gespräche zwischen Iran und USA seien abgesagt worden. Der Ölpreis zeigt sich entspannt, Brent-Öl notiert etwas fester, aber weiter unter der 80-Dollar-Marke.

Übergeordnet ist die Stimmung seit den positiv aufgenommenen Aussagen des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh sehr gut. Warsh hatte überrascht mit einem klaren Bekenntnis zur Inflationsbekämpfung. Dies hatte Unsicherheit vor allem aus den langlaufenden Anleihen genommen, deren sinkende Renditen sorgten dann für eine Rally der Tech-Werte in den USA.

Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen: "Wir sind an diesem Punkt noch lange nicht über den Berg", sagt Mark Malek, Chief Investment Officer bei Siebert Financial: "Die Fed wird für uns nur noch schwieriger zu beurteilen sein. Es besteht immer noch ein größeres Risiko, dass das Friedensabkommen nicht gut ausgeht. Wenn diese ganze Freude nur darauf basiert, könnten wir in den nächsten 60 Tagen eine heftige Neubewertung erleben."

Bei den Einzelaktien herrscht am Morgen nachrichtlich totale Flaute. Im Fokus stehen Commerzbank (-0,3%) und Unicredit (+1,1%). Die Italiener werden aktuelle Zahlen zum Umfang ihrer Beteiligung vorlegen. Beim Tech-Wert ASML geht es um 2 Prozent tiefer. Hier belasten US-Sorgen über den Verkauf ihrer Maschinen nach China.

Gesucht sind Rüstungswerte, so steigen Rheinmetall und Leonardo um bis zu 2,2 Prozent.

Bei den Nebenwerten werden die Zahlen der Baumarktkette Hornbach als insgesamt inline bezeichnet. Gut sei der Ausbau von Marktanteilen, der wegen steigender Kosten aber etwas auf die Marge drücke. Der Markt honoriert indessen den Ausbau der Marktanteile und schickt die Aktie um 2,2 Prozent nach oben.

VW fallen nur optisch um 4,3 Prozent, hier werden 5,26 Euro Dividende je Vorzugsaktie ausgeschüttet.

Douglas können sich nicht erholen und geben weitere 0,3 Prozent ab. Die Aktie der Parfümeriekette war am Vortag nach einer Gewinnwarnung eingebrochen.

Umstufungen schlagen ebenfalls durch: So fallen FMC nach einer Abstufung durch Metzler um 1,3 Prozent. Umgekehrt hat die Bank bei Tonies das Kursziel deutlich erhöht, die Aktien legen um 3,2 Prozent zu. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.324,45  +0,0    1,18    6.323,27    9,2 
Stoxx-50        5.344,73  +0,1    2,63    5.342,10    8,7 
DAX          25.096,61  +0,3   69,81    25.026,80    2,5 
MDAX          32.698,53  +0,1   32,98    27.039,42    6,8 
TecDAX         3.981,74  +0,9   34,31    3.091,28    10,0 
SDAX          18.531,83  +0,9   158,21    13.062,07    7,9 
FTSE          10.399,03  -0,0   -0,67    10.399,70    4,7 
CAC           8.479,54  +0,1   11,56    8.467,98    4,0 
SMI          13.757,37  -0,1   -8,46    13.765,83    3,7 
ATX           6.521,87  -0,1   -5,54    6.527,41    22,5 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:30 
EUR/USD          1,1444  -0,1  -0,0012     1,1456   1,1477 
EUR/JPY          184,59  -0,2  -0,3000     184,89  184,7700 
EUR/CHF          0,9235  +0,2   0,0016     0,9219   0,9217 
EUR/GBP          0,8672  -0,0  -0,0001     0,8673   0,8670 
USD/JPY          161,29  -0,1  -0,0800     161,37  160,9800 
GBP/USD          1,3194  -0,1  -0,0008     1,3202   1,3236 
USD/CNY          6,7686  +0,2   0,0109     6,7686   6,7710 
USD/CNH          6,7945  +0,3   0,0169     6,7776   6,7712 
AUS/USD          0,7007  -0,1  -0,0007     0,7014   0,7026 
Bitcoin/USD      62.712,82  -0,5  -304,88    63.017,70 63.165,11 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         77,53  +1,2    0,93      76,6 
Brent/ICE         80,18  +0,4    0,33      79,85 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.152,58  -1,3   -56,01    4.208,59 
Silber           64,71  -1,7   -1,11      65,82 
Platin         1.678,29  -1,0   -17,32    1.695,61 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

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June 19, 2026 03:35 ET (07:35 GMT)

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