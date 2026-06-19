© Foto: AMC TheatersDie Aktie von AMC ist auf Monatssicht um rund 105 Prozent gestiegen und liegt seit Jahresbeginn um rund 70 Prozent im Plus. Was ist da los?Bemerkenswert ist, dass dies geschieht, obwohl das Unternehmen am 11. Juni eine Kapitalerhöhung über 150 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Laut einer Pressemitteilung von AMC wurden dabei rund 105,3 Millionen neue Aktien am offenen Markt platziert. Eine solche Aktienausgabe verwässert die Anteile bestehender Aktionäre unmittelbar. In den meisten Fällen würde dies den Aktienkurs unter Druck setzen. Hier jedoch wurde die Rallye kaum gebremst, im Gegenteil: Der Kursanstieg verstärkte sich sogar seit der Kapitalerhöhung. Die entscheidende Frage lautet …
Enthaltene Werte: US00165C3025Den vollständigen Artikel lesen
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