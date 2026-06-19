Die Haftpflichtkasse setzt in einem dynamischen Marktumfeld auf eine umfassende digitale und strategische Transformation. Wie nimmt der Versicherer das aktuelle Umfeld wahr? Wie werden die neuen Prozesse den internen Wandel unterstützen? Und woran wird der Versicherer den Erfolg festmachen? Interview mit Dr. Frank Welfens, Vorstandsvorsitzender, und Roman Blaser, Aufsichtsratsvorsitzender, Die HaftpflichtkasseDie Versicherungsbranche befindet sich derzeit in einer Phase tiefgreifender Veränderungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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