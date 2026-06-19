Während die gesamte Bau- und Heimwerkerbranche unter der anhaltenden Konsumflaute ächzt, zieht ein Branchenriese einfach auf der Überholspur vorbei: Die HORNBACH Gruppe (ISIN: DE0006083405) hat zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres 2026/27 (März bis Mai 2026) Zahlen vorgelegt, die aufhorchen lassen. Der Pfälzer Baumarkt-Konzern knackt die magische Umsatzmarke von 2 Milliarden Euro. Doch trotz des fulminanten Wachstums gibt es für Aktionäre einen dicken Wermutstropfen auf der Ergebnisseite. Die Konkurrenz guckt in die Röhre: Hornbach schnappt sich Marktanteile Es sind Zahlen, von denen andere Einzelhändler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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