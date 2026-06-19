Zürich (ots) -Der Tag der Bauwirtschaft ist der wichtigste Netzwerkanlass der Schweizer Bauwirtschaft. Über 600 Vertreterinnen und Vertreter aus Bauwirtschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft treffen sich im CAMPUS SURSEE zum Austausch über die Zukunft des Bauens in der Schweiz.Unter dem Leitthema "Brennpunkt Bauherr" stehen die Rolle der Bauherrschaft, innovative Kooperationsmodelle sowie die Voraussetzungen für effiziente, nachhaltige und qualitativ hochwertige Bauprojekte im Fokus. Impulse liefern Persönlichkeiten aus Politik, öffentlicher Bauherrschaft, Digitalisierung und Unternehmertum, darunter Regierungspräsident Armin Hartmann, BBL-Direktor und KBOB-Vorsitzender Pierre Broye, die Bauingenieurin und KI-Expertin Bianca Weber-Lewerenz, Unternehmerin Andrea Wucher sowie Pilot und Autor Philip Keil.Datum: Freitag, 26. Juni 2026Zeit: 13.30 Uhr (ab 12 Uhr Stehlunch, sie sind herzlich eingeladen)Ort: CAMPUS SURSEE, Oberkirch LUInterviewmöglichkeitenAm Freitag, 26. Juni 2026 besteht zwischen 12.00 und 13.15 Uhr und 15.00 und 16.00 Uhr die Möglichkeit, individuelle Interviews vor Ort zu führen mit den Verantwortlichen des Schweizerischen Baumeisterverbands - unter anderem mit dem amtierenden Zentralpräsidenten Gian-Luca Lardi sowie mit dem designierten Zentralpräsidenten Christian Wasserfallen (vorbehältlich seiner Wahl an der nicht-öffentlichen Generalversammlung am Vormittag) - und mit Verantwortlichen der Zentralschweizerischen Baumeisterverbände. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie diese Möglichkeit wahrnehmen möchten.Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis Donnerstag, 25. Juni 2026 an medien@baumeister.chWeitere Informationen zum Tag der Bauwirtschaft: Tag der Bauwirtschaft - Schweizerischer Baumeisterverband (https://baumeister.swiss/ueber-den-sbv/veranstaltungen/tag-der-bauwirtschaft/?gad_source=1&gad_campaignid=23827604096&gclid=EAIaIQobChMIyfqspOyBlQMVOZmDBx3zLTjiEAAYASAAEgJQMPD_BwE)Pressekontakt:Jacqueline Theiler, Leiterin KommunikationTel. +41 58 360 76 42jacqueline.theiler@baumeister.chMatthias Engel, MediensprecherTel. +41 58 360 76 35matthias.engel@baumeister.chOriginal-Content von: SBV Schweiz. Baumeisterverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051907/100940783