The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2026
ISIN Name
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9074
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9671
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9081
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9672
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9082 CWW
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9669
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9079
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9670
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9080
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9673
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9087
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9101
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9681
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9102
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9683
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9088
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9675
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9098
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9676
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9674
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9503
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9523
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9501
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9471
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9508
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9227
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9304
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9532
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9535
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9604
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9603
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9313
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9314
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9322
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9323
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9637
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9642
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9337
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9638
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9002
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9668
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9338
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.10057
USU7250JAXXX PITNEY-BOWES 21/27 REGS
XS2355059XXX BK OF CYPRUS 21/27 FLRMTN
XS2356316XXX CECONOMY AG ANL 21/26
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA06L/22
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA06A/21
US0641594XXX BK NOVA SCOT 21/26
USG98239AXXX XP INC. 21/26 REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2026
ISIN Name
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9074
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9671
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9081
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9672
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9082 CWW
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9669
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9079
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9670
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9080
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9673
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9087
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9101
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9681
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9102
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9683
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9088
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9675
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9098
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9676
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9674
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9503
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9523
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9501
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9471
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9508
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9227
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9304
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9532
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9535
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9604
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9603
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9313
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9314
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9322
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9323
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9637
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9642
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9337
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9638
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9002
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.9668
DE000DG6CXXX DZ BANK CLN E.9338
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.10057
USU7250JAXXX PITNEY-BOWES 21/27 REGS
XS2355059XXX BK OF CYPRUS 21/27 FLRMTN
XS2356316XXX CECONOMY AG ANL 21/26
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA06L/22
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA06A/21
US0641594XXX BK NOVA SCOT 21/26
USG98239AXXX XP INC. 21/26 REGS
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