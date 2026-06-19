The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2026
ISIN Name
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.10218
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.10223
CH1175016XXX ALPIQ HLDG 22/26
XS2490731XXX NORD.INV.BK 22/26 MTN
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.10285
USU14178FXXX CARGILL 23/26 REGS
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.10284
US44891CDXXX HYUNDAI CAP. 24/26 REGS
US00138EAXXX COR.GLBL FDG 24/26 MTN
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.10056
US724479AXXX PITNEY-BOWES 21/27 144A
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2026
ISIN Name
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.10218
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.10223
CH1175016XXX ALPIQ HLDG 22/26
XS2490731XXX NORD.INV.BK 22/26 MTN
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.10285
USU14178FXXX CARGILL 23/26 REGS
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.10284
US44891CDXXX HYUNDAI CAP. 24/26 REGS
US00138EAXXX COR.GLBL FDG 24/26 MTN
DE000DD5AXXX DZ BANK CLN E.10056
US724479AXXX PITNEY-BOWES 21/27 144A
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