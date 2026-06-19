Frankfurt am Main (ots) -Die AGF Videoforschung erweitert die Messung von Prime Video innerhalb des AGF-Standards um Eventlivestreams. Damit erfolgt der nächste Ausbauschritt der Server-to-Server-Integration (S2S) von Prime Video in den AGF-Bewegtbildstandard.Bereits seit November 2025 wird das werbefinanzierte Video-on-Demand-Angebot von Prime Video im Rahmen der AGF-Messung ausgewiesen. Mit der Erweiterung um Eventlivestreams wird der Umfang dieser Integration nun weiter ausgebaut. Künftig fließen auch die Nutzungsdaten von Live-Sportevents auf Prime Video in die AGF-Ausweisung ein.Zu den ersten Eventlivestreams, die im Rahmen der erweiterten Messung ausgewiesen werden, gehören die Übertragungen der Wimbledon Championships, die Ende Juni starten. Damit wird ein weiterer wichtiger Nutzungsbereich von Prime Video innerhalb des AGF-Standards vergleichbar messbar."Mit der Erweiterung um Eventlivestreams setzen wir gemeinsam mit Amazon die schrittweise Integration von Prime Video in den AGF-Standard konsequent fort. Ziel ist es, unterschiedliche Angebotsformen nach einheitlichen und vergleichbaren Kriterien abzubilden und so Transparenz im Markt zu schaffen", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, CEO der AGF Videoforschung.Nils Gräf, Managing Director bei Amazon Ads Deutschland, zur Kooperation: "Zusammen mit der AGF setzen wir unseren Weg der Transparenz fort - jetzt durch die Erweiterung der Kooperation um Live-Sportevents. Prime Video bietet mit der Übertragung der Wimbledon Championships, der UEFA Champions League und NBA Basketball ein Premium-Umfeld, das Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Werbetreibende gleichermaßen schätzen."Die technische Umsetzung erfolgt über die bestehende Server-to-Server-Integration. Damit werden zusätzliche Nutzungsszenarien in die standardisierte Messung integriert und nach den für alle Anbieter geltenden Qualitäts- und Transparenzanforderungen ausgewiesen.Pressekontakt:AGF VIDEOFORSCHUNG GMBHGärtnerweg 4-8D-60322 Frankfurt am MainT +49 69 955 260-55F +49 69 955 260-60presse@agf.de | www.agf.deOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105855/6297695