Koblenz (ots) -Die Debeka trägt seit fast zwanzig Jahren das Zertifikat "audit berufundfamilie". Bei einer feierlichen Veranstaltung in Berlin nahm Philipp Schwab, Landesgeschäftsstellenleiter der Debeka in Berlin, die Auszeichnung entgegen. Das Zertifikat würdigt das langjährige Engagement der Debeka für eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik.Seit 2007 kontinuierlich zertifiziertDie Debeka, einer der größten Versicherungs- und Finanzdienstleister Deutschlands, gehört zu den Unternehmen, die das "audit berufundfamilie" bereits seit 2007 tragen - ein Beleg für nachhaltiges Engagement. Im aktuellen Dialogverfahren wurde bestätigt, dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten und bedarfsgerecht ausgebaut wurde. Das Zertifikat wurde im Dezember letzten Jahres erteilt und ist bis Dezember 2028 gültig.Vielfältige Maßnahmen für MitarbeitendeDie familienfreundliche Personalpolitik zeigt sich in zahlreichen konkreten Maßnahmen: flexible Arbeitszeiten, hybrides Arbeiten, eine Betriebskindertagesstätte am Hauptsitz in Koblenz sowie Ferienbetreuung für Kinder. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen Mitarbeitende, die Angehörige pflegen, mit speziellen "Pflegeguides" und bietet anonyme Beratung bei psychischen Problemen.Besonders hervorzuheben sind auch ein Mentoring-Programm, die Möglichkeit zur Umwandlung von Entgelt in Zusatzurlaub sowie das Modell der Zeitspenden, bei dem Mitarbeitende Arbeitszeit an Kolleginnen und Kollegen in besonderen Lebenssituationen weitergeben können."Seit unserer Gründung 1905 steht die Debeka für Solidarität und gegenseitige Unterstützung. Diese Werte leben wir auch als Arbeitgeber", sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka. "Die erneute Zertifizierung bestätigt, dass unsere Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben wirken. Darauf sind wir stolz - und wir arbeiten jeden Tag daran, noch besser zu werden."Blick nach vornDie Debeka plant, ihre familienfreundlichen Angebote weiterhin an sich wandelnde Bedürfnisse anzupassen. Im Fokus stehen unter anderem die Verbesserung des Wiedereinstiegs nach der Elternzeit sowie die Stärkung eines vorurteilsfreien Arbeitsumfelds durch eine gezielte Berücksichtigung des Themas Vielfalt.Pressekontakt:Debeka Krankenversicherungsverein a. G.Debeka Lebensversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deBesuchen Sie uns auch in sozialen Netzwerken.Unsere Adressen finden Sie hier: www.debeka.de/socialmediaPflichtangaben der Debeka-Unternehmen gemäß § 35a GmbHG / § 80 AktG:www.debeka.de/pflichtangabenOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/6297694