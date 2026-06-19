Düsseldorf (ots) -Mehr als 6.000 Besucher sind der Einladung des Elektrogroßhändlers Sonepar zu den ersten sechs Veranstaltungen der Trend + Technik in Hamburg, Offenburg, Leipzig, Duisburg, Bremen und Hannover gefolgt. Die hohe Resonanz und das positive Kundenfeedback zeigen, dass das etablierte Format auch in diesem Jahr auf großes Interesse stößt. Nach dem erfolgreichen Auftakt wird die Messereihe am 2. Juli in Köln fortgesetzt.Unter dem Motto "Live on Tour" macht die bundesweite Veranstaltungsreihe in insgesamt 13 Städten Station und rückt die wichtigsten Zukunftsthemen der Elektrobranche in den Fokus. Von Energieeffizienz und Energiemanagement über §14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) bis hin zu Ladeinfrastrukturlösungen erhalten Besucherinnen und Besucher praxisnahe Impulse - an den Messeständen der teilnehmenden Hersteller und von Sonepar ebenso wie in Fachvorträgen, Produktvorführungen und Technik-Shows. Der Dialog vor Ort ist dabei ein zentraler Bestandteil des Konzepts und bietet Raum für Fragen aus der betrieblichen Praxis."Die ersten Veranstaltungen haben gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch in unserer Branche bleibt", so Manuel Haber, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sonepar in Deutschland. "Die Trend + Technik bringt aktuelle Branchenthemen, konkrete Anwendungen und persönliche Beratung an einem Ort zusammen - und das in einem Rahmen, der auch in diesem Jahr wieder für eine sehr gute Stimmung sorgt."§14a EnWG als gefragtes FokusthemaEin besonderer Schwerpunkt der Trend + Technik 2026 liegt auf dem Thema §14a EnWG. An einem eigenen Messestand wird unter anderem anhand eines Elektroverteilers praxisnah gezeigt, wie steuerbare Verbrauchseinrichtungen eingebunden werden können. Bei den ersten Events stieß das Angebot auf große Resonanz: Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, konkrete Fragen aus ihrer eigenen Praxis zu stellen - etwa zur Umsetzung regulatorischer Anforderungen, zur Netzsteuerung und zum Zusammenspiel mit Energiemanagement und Ladeinfrastruktur.Die Diskussionen zeigen, dass viele Betriebe nicht nur grundsätzlichen Informationsbedarf rund um das Thema §14a haben, sondern vor allem konkrete Unterstützung für die praktische Umsetzung suchen. Die individuellen Anliegen werden im Nachgang durch den Sonepar-Fachvertrieb weiter aufgegriffen.Großes Besucherinteresse an Hersteller- und Sonepar-StändenDie Herstellerstände waren auf den bisherigen Veranstaltungen gut besucht - sowohl bei bekannten Lieferanten als auch bei spezialisierten Anbietern, etwa aus dem Werkzeugbereich. Neben übergreifenden Branchenthemen standen dabei auch konkrete Produktlösungen für den Arbeitsalltag im Fokus, darunter auch Werkzeugneuheiten wie ein Cutter des Herstellers Klauke, der bis Ende des Jahres exklusiv bei Sonepar erhältlich ist. Die Besucherinnen und Besucher nutzten die Trend + Technik, um sich über neue Lösungen zu informieren, Produkte direkt vor Ort kennenzulernen und mit Herstellern sowie Sonepar-Experten ins Gespräch zu kommen.Auch die Sonepar-Stände stießen auf großes Interesse. Sie spiegeln die Vielfalt der Sonepar-Lösungen wider, die das Elektrohandwerk und die Industrie praxisnah unterstützen, etwa mit Angeboten rund um Energieeffizienz, Ladeinfrastruktur, digitale Services und weitere branchenspezifische Anwendungen.Azubi-Explorer erfolgreich gestartetSehr positiv aufgenommen wurde das neue Angebot "Azubi-Explorer": Im Rahmen jeder Trend + Technik-Veranstaltung bietet Sonepar zwei geführte Rundgänge an, die von Auszubildenden organisiert und begleitet werden. Die Rundgänge führen gezielt zu ausgewählten Herstellern sowie zu Sonepar-Themenwelten. Ziel ist es, Ausbildung erlebbar zu machen, Wissen zu vermitteln und den Austausch auf Augenhöhe zu fördern.Bereits nach den ersten Veranstaltungen konnten mehr als 100 Auszubildende aus Kundenunternehmen und von Sonepar durch den Azubi-Explorer begleitet werden. Besonders groß war die Nachfrage in Hamburg: Dort wurden aufgrund des hohen Interesses sogar vier Rundgänge durchgeführt. Auch die beteiligten Lieferanten bewerten das Format positiv. Einige Partner haben bereits signalisiert, sich künftig am Azubi-Explorer beteiligen zu wollen."Der Azubi-Explorer zeigt, welches Potenzial in einem Format von Azubis für Azubis steckt. Gemeinsam mit unseren Kunden, Lieferanten, Auszubildenden und Vertriebsteams schaffen wir ein Angebot, das Wissen vermittelt, den Austausch fördert und Nachwuchstalente für die Branche begeistert. Wir sind gespannt auf die Fortsetzung bei den kommenden Veranstaltungen", so René Wallas, Head of Team Live Communication bei Sonepar.Trend + Technik 2026: Nächste Termine und Locations im Überblick02.07. Köln | Tanzbrunnen18.08. Mainz | MEWA Arena27.08. Berlin | Uber Eats Music Hall03.09. Bielefeld | Lokschuppen07.10. München | Allianz Arena21.10. Stuttgart | Porsche Arena10.11. Dortmund | Signal Iduna ParkAnmeldung zur Trend + TechnikEingeladen sind alle bestehenden Kunden von Sonepar sowie Interessierte, die es werden möchten - vom Auszubildenden über den Handwerksmeister bis zum Inhaber oder Industriespezialisten. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung unter: https://www.sonepar.de/l/trend-und-technik-2026Hintergrund: Das Veranstaltungskonzept von SoneparSonepar richtet seine großen Branchenveranstaltungen seit 2024 im jährlichen Wechsel aus: In geraden Jahren - parallel zur Light+Building - findet die regional ausgerichtete Trend + Technik statt, während die Partnertreffs in den ungeraden Jahren als zentrale Branchenveranstaltung dienen. Beide Formate werden fortlaufend anhand des Feedbacks von Kunden und Lieferanten weiterentwickelt.Über SoneparSonepar ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen und weltweiter Marktführer im B-to-B-Vertrieb von Elektroprodukten, -lösungen und -dienstleistungen. In 2025 erreichte Sonepar einen Umsatz von 33,6 Milliarden Euro. Vertreten in 40 Ländern mit einem dichten Netzwerk aus verschiedenen Marken, verfolgt die Gruppe das ambitionierte Transformationsziel, das Leben ihrer Kunden einfacher zu machen, indem sie ihnen ein Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle sowie nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Industrie und Energie bietet. Die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar engagieren sich dafür, die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben und werden von dem gemeinsamen Purpose angetrieben: Den Fortschritt für zukünftige Generationen voranzutreiben.www.sonepar.comSonepar in DeutschlandIn Deutschland unterstützt Sonepar als Partner auf Augenhöhe Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie mit kundenorientierten Lösungen: qualitativ hochwertige Produkte und Systeme gepaart mit einem umfassenden Service- und Dienstleistungsangebot.Wir sind angetrieben von der Leidenschaft für individuell passende Lösungen und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt: offen, mutig und immer fair. Rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 161 Standorten deutschlandweit bereichern Sonepar durch ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Persönlichkeiten. Wir gestalten, heute und in Zukunft und treiben gemeinsam den Fortschritt voran.www.sonepar.dePressekontakt:SMART PR GmbHSimone FrohnTalstraße 22-2440217 DüsseldorfTel.: 0211 2709-223sonepar@smart-pr.deSonepar Deutschland GmbHDirk FellerPeter-Müller-Straße 340468 DüsseldorfTel.: 0211 302 32 128dirk.feller@sonepar.deOriginal-Content von: Sonepar Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77310/6297716