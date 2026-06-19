Dieser Titel liefert jetzt genau den Stoff, aus dem starke Hebeltrades entstehen: volle Auftragsbücher, ein frisches Kaufsignal und enormes Potenzial beim ausgewählten Call-Optionsschein. Nach der Korrektur kommt plötzlich wieder Tempo in die Aktie - und für Trader öffnet sich ein hoch spannendes Fenster.Der Konzern profitiert von einem massiven Nachfrageüberhang. Der Auftragsbestand sichert die Produktion über Jahre, während sich die zuletzt belastenden Lieferketten- und Engpassprobleme zunehmend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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