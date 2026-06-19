Zwar erhebt die EU wegen wettbewerbsverzerrender Subventionen seit Ende 2024 Sonderzölle auf chinesische Elektroautos. Doch davon ausgenommen sind bislang Plug-in-Hybride - und diese beweisen sich mittlerweile als sehr absatzstark. Nun will die EU-Kommission diese Lücke bei den Zöllen schließen. Wir erinnern uns: Die Sonderzölle der EU für die Einfuhr von Elektroautos aus China sind am 31. Oktober 2024 in Kraft getreten. Vorausgegangen war eine Untersuchung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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