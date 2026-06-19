München (ots) -Die BR-Koproduktion "Vier Minus drei" ist am 18. Juni 2026 beim Österreichischen Filmpreis in Wien mit fünf Auszeichnungen geehrt worden. Adrian Goiginger wurde als bester Regisseur ausgezeichnet, Valerie Pachner für die beste weibliche Hauptrolle und Robert Stadlober für beste männliche Nebenrolle. Außerdem erhielt Senad Halilbasic den Preis für das beste Drehbuch und Angelika Kropej für das beste Casting."Vier Minus drei" startete am 16. April in den deutschen Kinos und eröffnete bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen in Berlin die Sektion "Panorama". Dort wurde er bereits mit Europa Cinemas Label als bester europäischer Film ausgezeichnet."Vier minus drei"Auszeichnungen beim Österreichischen Filmpreis 2026:Beste weibliche Hauptrolle: Valerie PachnerBeste männliche Nebenrolle: Robert StadloberBeste Regie: Adrian GoigingerBestes Drehbuch: Senad HalilbasicBestes Casting: Angelika KropejZum Inhalt:Barbara (Valerie Pachner) und ihr Partner Heli (Robert Stadlober) führen mit ihren beiden Kindern Fini und Thimo ein glückliches und liebevolles Familienleben. Als professionelle Clowns nehmen sie das Leben nicht zu ernst und wissen, dass man auch über das lachen kann, was misslingt. Als Barbara wie aus dem Nichts durch einen Unfall ihre Familie verliert, bricht eine Welt für sie zusammen. Der Verlust lässt sie am Clownsein und dem eigenen Lebenssinn zweifeln. Doch Barbara stellt sich ihrem Schicksal. Mutig und unkonventionell findet sie ihren Weg, mit der Trauer umzugehen. Schritt für Schritt erkennt sie, dass das Leben trotz allem weitergeht, wenn man es nur wagt, ihm neu zu begegnen.Infos zum Film:Regie: Adrian GoigingerDrehbuch: Senad Halilbasic, nach der Bestseller-Autobiografie von Barbara Pachl-EberhartDarstellende: Valerie Pachner, Robert Stadlober, Hanno Koffler, Stefanie Reinsperger, Ronald Zehrfeld u. a.Redaktion: Tobias Schultze (BR), Carlos Gerstenhauer (BR), Brigitte Dithard (SWR), Barbara Häbe (ARTE), Klaus Lintschinger (ORF)Produktion: Giganten Film (Produzent: Gerrit Klein) und 2010 Entertainment (Produzenten: Peter Wildling, Martin Pfeil, David Stöllinger) in Koproduktion mit ORF, BR, SWR und ARTE, gefördert von MFG Filmförderung Baden-Württemberg, FFF Bayern, FFA, DFFF, Österreichisches Filminstitut, Filmfonds Wien, Cinestyria, Cine Art, Land Salzburg, Film Commission Graz, Stadt SalzburgKinostart: 16. April 2026Weitere Infos zu den Filmen des Bayerischen Rundfunks im Kino, auf Festivals, im Fernsehen und in der ARD Mediathek finden Sie unter: www.wirfoerdernfilm.dePressekontakt:BR-PressestelleJulia PerzE-Mail: julia.perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6297741