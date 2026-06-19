© Foto: © 2024 SÜSS MicroTec SEDie SUSS-Aktie hat sich seit Jahresbeginn fast verdreifacht. Und Daten aus der Asien-Lieferkette zeigen: Die Nachfrage zieht weiter an. Wie weit die Aktie jetzt noch steigen könnte.Kurz vorm Wochenende zündet die Aktie von SUSS MicroTec den Turbo. Am Freitag legt die Aktie knapp 10 Prozent zu und klettert über 112 Euro. Im vergangenen Monat summieren sich die Kursgewinne mittlerweile auf mehr als 30 Prozent. Die Privatbank Berenberg traut der Aktie trotz einer beeindruckenden Kursrallye weiteres Potenzial zu. Die Analysten Amelie Dueckelmann-Dublany und Gustav Froberg haben ihr Kursziel für den Chipausrüster von 92 auf 125 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Ausgehend vom …
Enthaltene Werte: DE000A1K0235Den vollständigen Artikel lesen
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