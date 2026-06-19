LS telcom hat den Halbjahresfinanzbericht 2025/2026 veröffentlicht. Der Umsatz belief sich auf 17,1 Mio. EUR und lag damit leicht unter dem Vorjahresniveau von 17,7 Mio. EUR, was unseren Erwartungen entspricht. Das EBIT betrug -816 TEUR und folgt dem typischen saisonalen Muster, was den Jahresausblick nicht trübt. Der Auftragsbestand blieb mit 36,5 Mio. EUR stabil, davon sind 17,0 Mio. EUR für das zweite Halbjahr abrufbar, was mehr ist als im Vorjahr (16,3 Mio. EUR). Im Defense-Bereich wurden erste Erfolge erzielt (Naher Osten, NATO). Die Jahresprognose von 37,0 bis 42,0 Mio. EUR Umsatz und 0,4 bis 1,6 Mio. EUR EBIT wurde bestätigt. Mit unveränderten Schätzungen bestätigen wir unser Kursziel von 6,00 EUR und das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ls-telcom-ag
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