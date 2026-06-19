Nach dem Durchbruch im US-Iran-Konflikt bricht die Risikoprämie am europäischen Gasmarkt ein. Der TTF-Future sackt unter 41 Euro - wie viel Abwärtspotenzial bleibt? Am europäischen Erdgasmarkt (virtueller Handelsplatz TTF, Niederlande) hat eine massive Auspreisung des geopolitischen Risikos eingesetzt. Innerhalb weniger Handelstage stürzte der marktrelevante Frontmonatskontrakt von seinem jüngsten Verlaufshoch bei rund 51 Euro/MWh um mehr als 18 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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