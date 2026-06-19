Forschende haben untersucht, wie gut Mikroorganismen Kohlenstoff im Meeresboden aufnehmen - und dauerhaft halten können. Sie sind zu überraschenden Erkenntnissen gekommen. Bisher sind Pilze vor allem als ökologische Player in Feld, Wald und Wiese bekannt. Unterschätzt wurde bisher ihre Bedeutung als Kohlenstoffspeicher im Meeresboden, wie neue Forschungsergebnisse zeigen. Ein internationales Team um William Orsi von der LMU München hat dazu Proben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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