Köln (ots) -Noch nie war Wissen so leicht zugänglich, und noch nie waren so viele Menschen kränker. Exakt an diesem Widerspruch setzt Andreas Ackermann an. Der Gründer von feelen steht am 26. und 27. Juni beim Greator Festival in der LANXESS Arena Köln als Speaker auf der Bühne. Veränderung beginnt für ihn dort, wo Gedanken, Nervensystem und Körper zusammenwirken.Warum Wissen allein nichts verändertFür Ackermann liegt das Problem nicht im Mangel an Information, sondern darin, dass sie allein noch nichts bewirkt. Gute Ratschläge laufen oft ins Leere, wenn die zugrunde liegenden Muster unberührt bleiben. Kern seiner jahrelangen Arbeit ist ebendieses Defizit."Wir haben mehr kranke Menschen als jemals zuvor, obwohl das Know-how längst verfügbar ist. Zwischen Wissen, Verstehen und Umsetzen liegt eine Lücke", so Ackermann.Ursachenarbeit statt SymptompflegeSeine Antwort trägt den Namen Gedankenarchitektur, eine Methode, an der er nach eigenen Angaben über 20 Jahre geforscht hat. Darauf aufbauend rückt er mit der HypnoManifestation den Zusammenhang von Gedanken, Nervensystem und Organismus in den Mittelpunkt. Hieraus entstand auch die Vision von feelen, die "Democratization of Bliss", also die Demokratisierung des inneren Wohlbefindens.feelen auf dem Greator Festival 2026Als Hauptsponsor bringt feelen mehr als Bühnenpräsenz in die Domstadt. Rund 100 Mitarbeiter reisen parallel an und verteilen über die gesamte Veranstaltung hinweg Umarmungen. Zusätzlich stehen Live-Messungen der Hirnaktivität auf dem Programm. Eine Verlosung, die einem Teilnehmenden ein Jahr kostenlose Fahrzeugnutzung samt Tankkarte garantiert, ist ebenfalls eingebunden. Das Greator Festival gilt als eines der größten Events für persönliche Entwicklung im deutschsprachigen Raum.Über feelenfeelen ist eine Plattform für Persönlichkeitsentwicklung mit Fokus auf Ursachenarbeit und Nervensystemregulation. Gründer Andreas Ackermann bringt über 20 Jahre Erfahrung mit.Weitere Informationen unter feelen.com.Pressekontakt:feelenAndreas Ackermannhttps://www.feelen.comwelcome@feelen.com+41 793 763985Original-Content von: feelen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182837/6297781