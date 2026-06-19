Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000WA5QXXX, Wertpapier-Name: Call 19.03.27 Infineon 86, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UQ7ZXXX, Wertpapier-Name: Call 18.09.26 Bayer 52, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000WA7DXXX, Wertpapier-Name: Call 18.09.26 Infineon 90, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UQ4QXXX, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 Bayer 40, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UQ4CXXX, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 Bayer 37, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000WA7CXXX, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 Infineon 100, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000WA6UXXX, Wertpapier-Name: Call 19.03.27 Infineon 87, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000WA5SXXX, Wertpapier-Name: Call 19.03.27 Bayer 38, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UQ6QXXX, Wertpapier-Name: Call 18.09.26 Bayer 45, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000WA7MXXX, Wertpapier-Name: Call 18.09.26 Infineon 100, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)

DE000WA5SXXX 19.06.2026 08:04:25 1.000 0,46 EUR 0,53 EUR

DE000UQ7ZXXX 19.06.2026 08:04:29 1.000 0,87 EUR 0,12 EUR

DE000UQ6QXXX 19.06.2026 08:05:54 300 1,55 EUR 1,14 EUR

DE000WA7MXXX 19.06.2026 08:06:12 1.000 0,30 EUR 0,60 EUR

DE000WA7CXXX 19.06.2026 08:07:12 1.000 0,59 EUR 1,06 EUR

DE000WA7CXXX 19.06.2026 08:10:35 1.000 0,59 EUR 1,06 EUR

DE000WA6UXXX 19.06.2026 08:10:40 2.000 1,20 EUR 1,80 EUR

DE000WA7DXXX 19.06.2026 08:10:44 1.000 0,54 EUR 0,90 EUR

DE000WA5QXXX 19.06.2026 08:12:21 800 1,24 EUR 1,82 EUR

DE000UQ4QXXX 19.06.2026 08:39:25 800 2,73 EUR 3,62 EUR

DE000UQ4CXXX 19.06.2026 08:39:34 800 4,09 EUR 4,98 EUR





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