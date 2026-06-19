© Foto: OpenAIÖl dreht plötzlich auf: Wackelt der Waffenstillstand, droht an der Hormusroute der nächste Preisschock - trotz Milliarden Barrel Entlastung?Die Ölpreise stiegen am Freitag, da die Aussicht auf einen dauerhaften Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran durch den Abbruch der Friedensgespräche in der Schweiz und die verstärkten Angriffe Israels auf den Libanon getrübt wurde. Um 06:45 Uhr stieg der Preis für Brent-Rohöl-Futures um 51 Cent beziehungsweise 0,64 Prozent auf 80,36 US-Dollar pro Barrel, während US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 1,28 US-Dollar beziehungsweise 1,7 Prozent auf 77,88 US-Dollar pro Barrel zulegte. Der Terminkontrakt für Juli lief am Montag aus. …
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