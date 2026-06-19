Zofingen (ots) -Zum 26. Mal ist Zofingen "Schweizer Bio-Hauptstadt" und damit Besucher-Magnet für Zehntausende. Alles, was in der Bio-Branche Rang und Namen hat, zeigt hier im grossen Bio-Verkaufsmarkt seine zertifizierten Produkte. Doch nebst den bekannten Namen gibt's am Bio Marché vom 19. - 21. Juni auch zahlreiche Start-ups und Nischenprodukte zu entdecken.Im riesigen Verkaufs- und Degustationsmarkt wartet eine breite Vielfalt an Bio-Produkten aus nah und fern darauf, entdeckt zu werden. Am Bio Marché lässt sich nebst traditionellen Produkten auch diesmal wieder viel Unerwartetes entdecken, denn wie immer sind viele Kleinstbetriebe und Start-ups mit dabei. Nicht fehlen darf natürlich die Dachorganisation der Schweizer Bio-Branche, die Bio Suisse: Sie ist mit einem eigenen Stand vertreten, und in der "Bauerngasse" zeigen Knospe-Bäuerinnen und -Bauern, was die Schweizer Bio-Landwirtschaft draufhat. Auch Hauptsponsorin Coop ist vor Ort und präsentiert im "Naturaplan-Village" die Vielfalt ihres Bio-Sortiments. Sämtliche Aussteller müssen strenge Zulassungsbedingungen erfüllen. Deren Einhaltung wird durch die unabhängige Fachstelle bio.inspeca AG mit einer Bio-Kontrolle vor Ort kontrolliert.Erleben und geniessen - noch bis SonntagDer Bio Marché ist auch ein riesiges Erlebnisfestival: Der FoodCourt und weitere Bio-Festwirtschaften locken mit Köstlichkeiten, ein Besuch im mit viel Liebe eingerichteten Streichelzoo ist ein Genuss für Herz und Seele. Gaukler und Strassenmusiker verschiedenster Stilrichtungen verbreiten tagsüber fröhliche Festivalstimmung, und bei der Markthalle gibt's am Freitag und Samstag nach Marktschluss ein Konzert.Noch bis Sonntag, 21. Juni um 17 Uhr ist das Bio-Paradies geöffnet. Eintritt frei!26. Bio Marché19. - 21. Juni 2026Altstadt ZofingenÖffnungszeiten Verkaufsmarkt:Fr 14-21 UhrSa 10-21 UhrSo 10-17 Uhrwww.biomarche.chPressekontakt:Bio Marché AGBianca BraunVerantwortliche Kommunikation, Werbung und SponsoringTel. +41 62 745 00 03bianca.braun@biomarche.chwww.biomarche.chBildmaterial:www.biomarche.ch/bilderOriginal-Content von: Bio Marché AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010359/100940787