Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die USA und der Iran haben nach langwierigen Verhandlungen ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Konflikts geschlossen, so die Analysten der Helaba.In der zuvor wochenlang blockierten Straße von Hormus werde der Schiffsverkehr wieder aufgenommen und auch der Iran könne Öl exportieren. Inzwischen lägen die Energiepreise auf deutlich niedrigeren Niveaus, wodurch die Inflations- und Zinssorgen spürbar nachlassen würden. Entsprechend seien auch die Renditen im Trend rückläufig - vor allem bei Anleihen mit längerer Laufzeit. Kurze Laufzeiten würden von der Aussicht auf eine noch immer mögliche, weitere Zinserhöhung seitens der Europäischen Zentralbank tendenziell belastet. Dies sorge beispielsweise für eine Verflachung der Bundkurve. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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