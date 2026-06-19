Ursprünglich vor allem als Hersteller von Ladestationen gegründet, richtet sich die Heideldruck-Tochter Amperfied nun als "ganzheitlicher Performance-Partner für leistungsfähige Ladeinfrastrukturen" neu aus. Unabhängig vom Kauf der eigenen Hardware sollen Firmenkunden ein Leistungsportfolio mit Planung, Installation, Betrieb und 24/7-Service nutzen können. Dass sich Amperfied in diese Richtung weiterentwickelt, hatte sich schon länger angedeutet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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