QuantumScape schließt eine Forschungskooperation mit Japans Fahrzeugbauer Honda. Beide Seiten wollen die Entwicklung von Feststoffbatterien voranbringen. Die Zusammenarbeit ist auf mehrere Jahre ausgelegt. Feststoffakku-Spezialist QuantumScape ist bei uns vor allem für seine Partnerschaft mit VW bekannt. Die Partner geben an, die QS-Batterieplattform von QuantumScape weiterzuentwickeln zu wollen. Dabei handelt es sich um eine Architektur für Feststoffbatterien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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