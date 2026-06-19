Die Marke von 30 Euro hat die Deutsche-Bank-Aktie diese Woche spielend zurückerobert. Der Kurs kannte zuletzt nur eine Richtung, nachdem sich die Papiere im laufenden Jahr bisher verhalten entwickelten. Die Bewertung ist dabei weiterhin attraktiv, wie ein Blick auf die Konkurrenz zeigt.Das Wichtigste kurz und knapp• Die Deutsche-Bank-Aktie hat die Marke von 30 Euro zurückerobert und ein technisches Kaufsignal geliefert.• Die Bewertung bleibt trotz der Rally niedrig, was die Aktie im Branchenvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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