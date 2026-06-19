Berlin (ots) -Mit einem erfolgreichen Kick-off im Berliner Newsroom der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hat am gestrigen Abend der NewZ Club seinen Auftakt gefeiert. Das neue Pilotprojekt bringt junge Menschen unter 26 Jahren und erfahrene Journalistinnen und Journalisten der dpa mit dem Ziel zusammen, relevante Themen, Trends und Narrative frühzeitig zu erkennen und die Perspektiven der jungen Generation stärker in die Berichterstattung der Nachrichtenagentur einzubinden.Direkte Brücke zwischen dpa-Redaktion und junger ZielgruppeViele Redaktionen stehen vor einer Herausforderung: Relevante Diskurse und Trends entstehen zunehmend auf Plattformen wie TikTok oder Instagram - und werden von klassischen Medien oft erst spät aufgegriffen.Der NewZ Club umfasst bis zu 20 Teilnehmende, die der Redaktion kontinuierlich Input liefern zu Themen, die sie bewegen, zu Lücken in der Berichterstattung und zu ihrer Wahrnehmung des dpa-Dienstes. Die gewonnenen Impulse sollen in redaktionelle Prozesse und die Themenplanung einfließen.dpa-Chefredakteur Sven Gösmann betont die strategische Bedeutung des Projekts: "Wir wollen nicht nur über junge Menschen und ihre Themen berichten - wir wollen mit ihnen in Dialog treten. Der NewZ Club ist ein konkreter Schritt, um sicherzustellen, dass unsere Berichterstattung die Lebenswirklichkeit aller Generationen widerspiegelt. Journalismus braucht eine echte Verbindung zur nächsten Generation."Austausch auf Augenhöhe - mit echtem Mehrwert für alle SeitenDie Teilnehmenden erhalten im Gegenzug für ihre Unterstützung eine NewZ-Club-Bescheinigung, erleben Einblicke in die redaktionelle Praxis, machen bei Live-Sessions, Führungen und Impulsvorträgen mit und werden Teil einer aktiven Community. Geplant sind insgesamt zwölf Sessions im Zeitraum von Juni bis November 2026 - eine Mischung aus Präsenz- und Online-Formaten.Ann-Marie Utz, Redakteurin bei dpa und Projektleiterin sagt: "Die Energie im Raum gestern Abend hat gezeigt, wie viel Potenzial in diesem Format steckt. Junge Menschen haben klare Vorstellungen davon, was ihnen in den Nachrichten fehlt - und genau das wollen wir nutzen. Der NewZ Club ist kein Einbahnstraßenprojekt, sondern konstruktiver Austausch auf Augenhöhe."Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, München).Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website (https://www.dpa.com/de/ueber-die-dpa/unabhaengigkeit) zu finden.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8218/6297863