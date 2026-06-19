München (ots) -Die Mitgliederversammlung der Hanns-Seidel-Stiftung hat heute den Vorsitzenden der CSU-Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf den Europaabgeordneten Markus Ferber, der im Vorfeld angekündigt hatte, nicht mehr zu kandidieren.Der Vorstand musste nach vier Jahren regulär wieder gewählt werden. Klaus Holetschek, bis zu seinem Einzug in den Deutschen Bundestag im Jahr 1998 als stellvertretender Abteilungsleiter des Förderungswerks selbst Mitarbeiter der Stiftung, tritt sein neues Ehrenamt bei der Hanns-Seidel-Stiftung mit sofortiger Wirkung an, er führt weiterhin die Landtagsfraktion.Klaus Holetschek, MdL, neuer Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung:"Wir brauchen eine Brücke zwischen Wissenschaft und Politik - eine Denkfabrik, die konkrete Lösungen für die drängenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit entwickelt, und dabei muss unser bürgerlich-konservatives Wertefundament Kompass und Richtschnur zugleich sein: vom Klimawandel, von der digitalen Transformation bis hin zur sozialen Gerechtigkeit, der politischen Verunsicherung und dem Unfrieden in der Welt. Wir brauchen ein Innovationslabor für die Zukunft, das wissenschaftliche Erkenntnisse in verständliche Sprache übersetzt, interdisziplinäre Netzwerke aktiviert und politischen Entscheidungsträgern fundierte, praxisnahe Empfehlungen bietet. Politische Stiftungen wie die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) haben gute Voraussetzungen, diese Funktionen zu übernehmen! Ich freue mich auf diese neuen Herausforderungen und bin sicher, dass es gemeinsam mit Dr. Stefan Ebner, MdL, der in der neuen Führungsstruktur und bei diesem Modernisierungsprozess eine wichtige Rolle übernehmen wird, und Dr. Josef Widmann gelingen wird, die Stiftung für die Zukunft hervorragend aufzustellen."Holetschek dankte seinem Vorgänger Markus Ferber für die an der Spitze der CSU-nahen Stiftung geleistete Arbeit.Markus Ferber, MdEP: "In den letzten gut sechs Jahren konnte viel erreicht werden. Dazu zählen die Neuordnung der Begabtenförderung, die neue Organisation der Arbeit auf europäischer und internationaler Ebene, aber auch durch die inhaltliche Fokussierung auf die Kernthemen unserer Zeit. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen der öffentlichen Haushalte konnten viele Dinge erreicht werden, welche die Stiftung nach vorne brachten. Darauf bin ich besonders stolz!"Gewählt wurden auch die weiteren Vorstandsmitglieder. Stellvertretende Vorsitzende bleiben wie bislang Susanne Breit-Keßler, Vorsitzende Bayerischer Ethikrat, Bundesminister a. D. Christian Schmidt und Staatsministerin a.D. Kerstin Schreyer, MdL. Schatzmeister bleibt Johannes-Jörg Riegler.Als weitere Vorstandsmitglieder wurden der CSU-Vorsitzende und Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL, CSU-Generalsekretär Martin Huber, MdL, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, MdL, Bundesminister Alexander Dobrindt, MdB, die Staatsminister Markus Blume, MdL und Joachim Herrmann, MdL, Angelika Niebler, MdEP und Staatsminister a. D. Thomas Kreuzer wiedergewählt. Erstmals in den Vorstand gewählt wurden der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Hoffmann, MdB und der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Florian Hahn, MdB.Pressekontakt:Hubertus KlingsböglPressesprecherpresse@hss.deT. 089 1258 262Original-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51081/6297858