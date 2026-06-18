le 18 juin/June 2026Dundee Sustainable Technologies Inc. (the "Corporation") has announced completion of the previously announced amalgamation involving the Corporation and 17799799 Canada Inc. (the "Purchaser"), a newly-incorporated and wholly-owned subsidiary of Dundee Corporation ("Dundee"), the Corporation's parent company.Pursuant to the Amalgamation, Dundee, through the Purchaser, acquired all issued and outstanding subordinate voting shares and multiple voting shares of the Corporation not already held by Dundee.The Corporation will be delisted at market close today June 18, 2026For further information please see the Corporation's news release._______________________________Dundee Sustainable Technologies Inc. (la « Société ») a annoncé la finalisation de la fusion annoncée précédemment avec 17799799 Canada Inc. (l'« Acquéreur »), une filiale nouvellement constituée et détenue en propriété exclusive par Dundee Corporation (« Dundee »), la société mère de la Société.Aux termes de la fusion, Dundee, par l'intermédiaire de l'Acquéreur, a acquis la totalité des actions à droit de vote subalterne et des actions à droit de vote multiple émises et en circulation de la Société qui n'étaient pas déjà détenues par Dundee.La Société sera radiée de la cote à la fermeture des marchés aujourd'hui, le 18 juin 2026.Pour plus d'information, veuillez consulter le communiqué de presse de la Société.Date: Market Close/Clôture du marchés le 18 juin/June 2026Symbol(s)/Symbole(s) : DSTIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.