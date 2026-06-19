Potsdam (ots) -Verantwortliches Verhalten gegenüber sich selbst und gegenüber Nächsten kann man lernen. Viele sagen: Ich weiß schon, was richtig und gut ist. Andere sagen: Ich bin mir bei manchen Themen unsicher. Und manche suchen sich Vorbilder in der Geschichte oder ihrem persönlichen Umfeld und fragen sich, wie diese ein Problem gelöst hätten.Immer wieder geraten wir in Situationen, in denen es wichtig ist, die Konsequenzen des eigenen Tuns abschätzen zu können. Gerade für Soldatinnen und Soldaten ist das von Bedeutung: Sie tragen Verantwortung für andere Menschen und für sich selbst und müssen für ihre Entscheidungen einstehen können - vor Vorgesetzten, vor Untergebenen, vor Gericht und nicht zuletzt vor dem eigenen Gewissen.Dieses Lesebuch mit Textbeispielen aus der Antike, dem Mittelalter, der Neuzeit und aus heutigen Tagen lädt ein zum Nachdenken über das, was gut und richtig ist. Es gibt Impulse zum Selbststudium und regt zur Diskussion ethisch-moralischer Fragen an. Soldatinnen und Soldaten soll das Lesebuch dabei helfen, in Konflikt- und Krisensituationen gewissensgeleitet und verantwortlich zu handeln.Die HerausgeberinProf. Dr. theol. Angelika Dörfler-Dierken lehrt am Institut für Christentumsgeschichte und Historische Theologie des Fachbereichs Evangelische Theologie der Universität Hamburg. Von 2003 bis 2021 war sie Projektleiterin für "Innere Führung, Ethik und Militärseelsorge" am Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr/Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr.Angaben zum BuchLesebuch Ethische Bildung. Anregungen für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Im Auftrag des ZMSBw hrsg. von Angelika Dörfler-Dierken, Potsdam 2026 (= Potsdamer Schriften des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, 37), ISBN: 978-3-99192-591-0; 318 S., 14,00 EuroWeitere Informationen und eine Leseprobe zum Buch finden Sie auf unserer Webseite (https://zms.bundeswehr.de/de/publikationen-ueberblick/potsdamer-schriften-lesebuch-ethische-bildung-6114034).Pressekontakt:Oberstleutnant Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitZentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/6297869