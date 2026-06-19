Die DroneShield-Aktie befindet sich seit ihrem Hoch im Januar bei rund 2,60 € in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Aktuell verliert das Papier am Freitag aktuell weitere -0,6% und notiert bei 1,65 €. Insgesamt summiert sich der Kursrückgang damit auf rund -37%. Die entscheidende Frage lautet nun: Handelt es sich um eine attraktive Einstiegschance und was ist ratsam? Untersuchungen sorgen für Verunsicherung Ein wesentlicher Belastungsfaktor für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de