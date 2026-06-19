Die miserable Kursentwicklung der Douglas-Aktie setzt sich fort. Am Freitagmorgen fällt der Kurs der Kosmetikkette auf ein neues Allzeittief. Seit Jahresbeginn hat die Douglas-Aktie damit rund -35% an Wert eingebüßt. Was drückt auf die Stimmung und kann man hier inzwischen ein Schnäppchen machen? Korrektur der Jahresprognose Für schlechte Stimmung sorgte der Parfüm- und Kosmetikeinzelhändler selbst. Douglas korrigierte die Prognose für das laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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