Der Baumarktkonzern Hornbach startet mit einem Umsatzplus von 4,9 Prozent ins neue Geschäftsjahr - doch steigende Personal-, Zins- und IT-Kosten lassen den Gewinn um 5,7 Prozent sinken. Die gesamte deutsche Baumarktbranche kämpft derzeit mit schwacher Konsumlaune, einem schrumpfenden Heimatmarkt und einer ungewöhnlich konfliktreichen Tarifrunde im Einzelhandel. Der Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach ist mit deutlichen Umsatzzuwächsen in das Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. Die aktuellen Hornbach Quartalszahlen zeigen: Im ersten Quartal, das die Monate März bis Mai 2026 umfasst, kletterte der Nettoumsatz der HORNBACH Gruppe um 4,9 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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