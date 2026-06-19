Redwood City, USA (ots) -Trotz der Abschaltung des AudiA6 Krypto-Marktplatzes durch die Strafverfolgungsbehörden von Europol (https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/ransomware-gangs-cut-eur-336-million-audia6-crypto-laundering-pipeline)im Juni bleibt die Ransomware-Bedrohungslage nach Einschätzung der Sicherheitsexperten von Check Point Software Technologies hoch.Allein im Monat Mai 2026 wurden weltweit 698 Ransomware-Angriffe öffentlich gemeldet, ein Anstieg von 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit der stärkste jährliche Zuwachs des laufenden Jahres. Der Anstieg erstreckte sich über alle Regionen: Asien verzeichnete ein Plus von 119 Prozent, EMEA von 40 Prozent und beide amerikanischen Kontinente von 39 Prozent. Dies war keine isolierte Entwicklung innerhalb einer Region oder das Werk einer Ransomware-Gruppe, sondern ein großflächig beobachtbarer Trend.Unternehmensdienstleistungen trugen mit 35 Prozent aller Ransomware-Opfer die Hauptlast und verzeichneten einen Anstieg von 359 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Konsumgüter und Dienstleistungen stiegen um 223 Prozent, industrielle Fertigung um 50 Prozent.Omer Dembinsky, Data Research Manager bei Check Point Research erklärt: "Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Ransomware und der beschleunigten Einführung von GenAI in Unternehmen müssen Organisationen davon ausgehen, dass sie ständig Gefahren ausgesetzt sind."Zu den aktivsten Gruppen zählen demnach Qilin, The Gentlemen und DragonForce.Qilin führte mit 14 Prozent der veröffentlichten Angriffe und setzte seine Expansion nach dem Rückzug von RansomHub fort. Die Gruppe hat ihre aggressive Rekrutierung von Affiliates seit Anfang 2025 intensiviert und das Volumen der Opferlistungen auf ihrer Datenleck-Seite erheblich gesteigert.The Gentlemen waren verantwortlich für zehn Prozent der Angriffe. In weniger als einem Jahr haben sie sich zu einer der weltweit aktivsten Ransomware-Bedrohungen entwickelt.DragonForce stieg mit acht Prozent der Angriffe auf den dritten Platz. Die RaaS-Gruppe operiert nach einem Kartellmodell und hat ehemalige RansomHub-Affiliates aufgenommen sowie aufsehenerregende Angriffe auf große britische Einzelhändler durchgeführt.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/6297898