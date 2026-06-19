© Foto: Lafargue Raphael/ABACA - picture alliance / abacaThales und Hanwha Aerospace bündeln ihre Kräfte bei weitreichenden Präzisionswaffen. Die Kooperation soll neue Marktchancen in Europa eröffnen.Der französische Technologiekonzern Thales und der südkoreanische Rüstungsspezialist Hanwha Aerospace vertiefen ihre Zusammenarbeit bei weitreichenden Präzisionswaffen. Beide Unternehmen unterzeichneten auf der Rüstungsmesse Eurosatory 2026 in Paris eine Absichtserklärung zur technischen Kooperation. Im Mittelpunkt steht die Integration von Hanwhas Chunmoo-Lenkwaffen in die neue bodengebundene Startplattform X-Fire von Thales. Die Partner wollen ihre Lösungen gemeinsam für internationale Märkte positionieren. Raketenfamilie soll mit X-Fire kompatibel …
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